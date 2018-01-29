Конгресс США подтвердил получение «кремлевского доклада» 

Американский конгресс подтвердил получение от администрации данных о потенциальных санкциях против России, как это предписывает закон, пишет РИА Новости со ссылкой на слова сенатора Бена Кардина.
«Я не буду обсуждать секретные дискуссии, но я сосредоточен на этих санкциях и продолжу осуществлять активный надзор, чтобы возможности российского правительства осуществлять торговлю были существенно затруднены», — сказал Кардин в ответ на вопрос о том, возможны ли сделки с оборонными компаниями и разведслужбами РФ.