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Конгресс США подтвердил получение «кремлевского доклада»
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Конгресс США подтвердил получение «кремлевского доклада» 

ТК «Звезда» 20 часов назад
Фото: Reuters
Американский конгресс подтвердил получение от администрации данных о потенциальных санкциях против России, как это предписывает закон, пишет РИА Новости со ссылкой на слова сенатора Бена Кардина.
«Я не буду обсуждать секретные дискуссии, но я сосредоточен на этих санкциях и продолжу осуществлять активный надзор, чтобы возможности российского правительства осуществлять торговлю были существенно затруднены», — сказал Кардин в ответ на вопрос о том, возможны ли сделки с оборонными компаниями и разведслужбами РФ.
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