Коммунисты получили предупреждение из-за Грудинина

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ЦИК вынесла КПРФ предупреждение из-за незаконной агитации за Грудинина 

RT на русском 6 часов назад
Центризбирком России вынес предупреждение КПРФ из-за незаконной агитации за кандидата в президенты России от компартии Павла Грудинина.
>> Грудинин потратил около трети избирательного фонда
Как сообщает РИА Новости, в ЦИК согласились с решениями избиркомов нескольких регионов, которые признали бюллетень «Правда» материалом, содержащим признаки предвыборной агитации.
«Вынести политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» предупреждение о недопустимости нарушения требований законодательства России о выборах», — говорится в постановлении ЦИК.
Отмечается, что бюллетень КПРФ не был оплачен из избирательного фонда кандидата от компартии и не имел соответствующих выходных данных, что является нарушением.
В связи с этим было рекомендовано вынести КПРФ предупреждение со стороны Центризбиркома.
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