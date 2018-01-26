Коммунисты получили предупреждение из-за Грудинина

ЦИК вынесла КПРФ предупреждение из-за незаконной агитации за Грудинина

«Вынести политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» предупреждение о недопустимости нарушения требований законодательства России о выборах», — говорится в постановлении ЦИК. Как сообщает РИА Новости, в ЦИК согласились с решениями избиркомов нескольких регионов, которые признали бюллетень «Правда» материалом, содержащим признаки предвыборной агитации.

Отмечается, что бюллетень КПРФ не был оплачен из избирательного фонда кандидата от компартии и не имел соответствующих выходных данных, что является нарушением.

В связи с этим было рекомендовано вынести КПРФ предупреждение со стороны Центризбиркома.