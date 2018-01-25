Россия заявила Польше протест

Россия заявила протест Польше по факту осквернения памятника

«Мы возмущены произошедшим очередным гнусным актом в отношении военного мемориального наследия, которое увековечивает память советских солдат», — заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Министерство иностранных дел России заявляет решительный протест по факту осквернения памятника благодарности Красной армии в польском городе Ольштын. Москва также требует от Варшавы наказать виновных и принять меры по недопущению подобных случаев в будущем.

Она подчеркнула, что в настоящее время в Польше никакие действия по пресечению актов вандализма не предпринимаются.

Памятник благодарности Красной армии был установлен в центре Ольштына в 1954 году. В середине января неизвестные вывесили на монументе плакат с надписью «памятник благодарности за рабство» с кощунственным изображением.