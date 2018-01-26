Гордон отказалась от президентства

Гордон снимает свою кандидатуру с выборов президента

"Я хочу заявить следующее: я не хочу быть участником фарса. Я не хочу принимать участие в шоу. Я не буду сдавать подписи в ЦИК", — сказала Гордон на пресс-конференции в Москве. Выдвинутая на выборы президента России певица и правозащитница Екатерина Гордон заявила о снятии своей кандидатуры.

Гордон заявила, что выполнила поставленную перед ней задачу, которая заключалась в сборе подписей. "Мы собрали 105 тыс. подписей", — добавила она.

Гордон была выдвинута Партией добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров.

Кто участвует в кампании

В избирательной кампании на сегодняшний день принимают участие 14 кандидатов: два самовыдвиженца и 12 представителей партий. В качестве самовыдвиженцев баллотируются президент РФ Владимир Путин и депутат Костромской облдумы, заслуженный изобретатель РФ Владимир Михайлов

Сейчас все они, кроме Жириновского и Грудинина, должны вести сбор подписей в свою поддержку. Кандидаты от парламентских ЛДПР и КПРФ освобождены от сбора подписей и уже прошли регистрацию. Самовыдвиженцам для регистрации нужно собрать 300 тыс. подписей, кандидатам от непарламентских партий — 100 тыс.

Штабы ряда кандидатов (Путина, Титова, Явлинского, Собчак, Сурайкина) уже отчитались о собранном необходимом количестве подписей. Подать в ЦИК подписи и документы для регистрации можно до 18:00 31 января.

Выборы президента России состоятся 18 марта.