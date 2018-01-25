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«Давайте я вас просто расцелую»
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«Давайте я вас просто расцелую» 

Газета.Ru 2 часа назад
В среду президент России посетил ПАО «Объединенная двигателестроительная корпорация» в Уфе. Глава государства пообщался с рабочими и поговорил с чиновниками о диверсификации в оборонно-промышленном комплексе. Он акцентировал внимание на проблеме конверсии и велел обобщать соответствующие предложения, поступающие с предприятий. Некоторые участники совещания предложили обязать компании с госучастием закупать гражданскую продукцию у ОПК.
Президент РФ Владимир Путин находясь с рабочей поездкой в Уфе дал новые вводные руководству оборонно-промышленного комплекса, последние годы развивавшегося за счет масштабного госзаказа опережающими темпами. Лидер хотел бы видеть большую диверсификацию производства высокотехнологичной продукции. Перед рабочим совещанием по этому вопросу глава государства посетил производственно-технологический цех уфимского подразделения «Объединенной двигателестроительной корпорации».
В ходе экскурсии он коротко пообщался с рабочими цеха и констатировал, что на их предприятии диверсификация уже идет, но «небольшими темпами». Впрочем, на тревожный вопрос о возможном сокращении гособоронзаказа глава РФ ответил отрицательно, а значит сотрудникам завода волноваться о будущем не стоит.
По словам президента, снижения нет, просто так кажется на фоне прошлого года. А вообще прошлогодний эффект номинального повышения был вызван только тем, что государство решило помочь предприятиям погасить их долги и кредиты.
«Поэтому все стабильно, ритмично, будете работать», — воодушевил инженеров и рабочих Путин, добавив, что новая госпрограмма вооружений уже принята и обеспечит стабильные объемы заказов до 2027 года.
Впрочем, сразу же после этих слов он вновь обозначил необходимость расширять цепочку производства за счет гражданской продукции.
На встрече с простыми рабочими президент был легок в общении. Одному из рабочих он напомнил о новых правительственных мерах, по которым за рождение ребенка государство берет на себя часть выплаты по ипотечным процентам.
Другому труженнику, попросившего возродить государственные награды для трудовых коллективов, Путин и вовсе ответил оригинально: «Давайте, я вас просто расцелую».
На этом необычном фоне встреча с руководящими деятелями ОПК выглядела несколько жестче. Президент сразу сказал, что пора уже готовиться к будущему, когда нынешний пик заказов со стороны Минобороны будет пройден.
«Нам нужно добиться перехода на гражданскую продукцию, во всяком случае, в значительной части, обеспечив при этом ее качество и конкурентоспособность», — заявил Путин. По расчетам главы государства, к 2025 году доля такой продукции в ОПК должна быть доведена до 30%, а к 2030 и вовсе — до 50%. В том числе он призвал проанализировать, какие именно законодательные барьеры мешают этой цели.
«Работа по устранению таких барьеров должна быть произведена уже в весеннюю сессию», — заявил Путин.
Вполне в русле основного сюжета заседания глава «Ростеха» Сергей Чемезов бодро доложил, что в 2016 году выручка от реализации гражданской продукции в его структуре составила 25% (374 млрд руб.). В 2017-м, по его словам, доходы еще до конца не посчитали, но объем выручки уже явно больше — 460 млрд руб. По словам Чемезова, необходимо повысить мотивацию предприятий на производство гражданской продукции.
Похожую мысль высказал позже помощник президента РФ Андрей Белоусов. Суть ее в том, что за срыв гособоронзаказа руководители предприятий могут попасть под уголовную ответственность. А за достижения — наоборот полагаются премии. Глава «Ростеха» предложил уменьшать премии руководителей предприятий согласно KPI, если они не обеспечивают роста доли гражданской продукции.
Белоусов выступал еще жестче и предложил вообще депремирование, если планы по конверсии не выполняются.
Путин в этот момент жестко сказал, что надо не только вводить такую оценку, но и собирать предложения по диверсификации с производств.
«Нужно не просто ставить задачу и KPI прописывать, нужно обобщать возможности предприятий», — заявил президент. По его словам, на руководящем уровне такие предложения должны собираться и в том числе продумываться меры по помощи предприятиям для перехода на гражданские рельсы.
Белоусов же предложил еще одну меру, которая коснется «отдельных юридических лиц», подчиненных 223 ФЗ (госкорпорации и компании с госучастием — «Газета.Ru»). «Хочешь закупить 20 вертолетов, 15 купи у предприятий ОПК, при условии наличия свободных мощностей», — предложил помощник президента. Аналогичное предложение ранее озвучивал и министр промышленности и торговли Денис Мантуров, предложив обязать такие кампании закупать часть необходимой продукции у ОПК.
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