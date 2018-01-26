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США приостановили санкции против глав спецслужб РФ
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США приостановили санкции против глав спецслужб РФ для их въезда в Вашингтон 

ТАСС 26 января 2018
Фото: globallookpress.com
Американская администрация приостановила действие одной категории санкций в отношении руководителей спецслужб России, чтобы эти должностные лица смогли на днях въехать в Вашингтон для проведения переговоров со своим коллегами в США. Начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт дала понять это, комментируя в четверг на регулярном брифинге для журналистов ситуацию, связанную с состоявшимся визитом в Вашингтон глав Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина и ФСБ Александра Бортникова, а также начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игоря Коробова.
"Могу сказать в целом, что, если какой-то вопрос считается соответствующим американским интересам национальной безопасности,
то у нас есть способность отменять это (то есть действие санкций, запрещающих выдачу американской въездной визы — прим. ТАСС), так что у людей есть возможность приезда в США", — заявила Науэрт.
"Не секрет, что, несмотря на множество разногласий с правительством России,
у нас также есть области, в которых мы должны работать вместе. И одна из них — это борьба с терроризмом и ИГ (террористическая группировка "Исламское государство, запрещена в РФ — прим. ТАСС). На этом остановлюсь, кроме этого у меня для вас ничего нет", — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства США.
В отношении Нарышкина, Бортникова и Коробова ранее были применены односторонние американские ограничительные меры, которые предусматривают в том числе запрет на выдачу въездных виз США. Однако все эти санкции могут приостанавливаться или вообще отменяться, если руководством администрации США сочтет, что такие решения отвечают национальным интересам.
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