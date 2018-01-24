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Еще один фильм расстроил Поклонскую
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Еще один фильм расстроил Поклонскую 

Рамблер 5 часов назад
Депутата Госдумы Наталью Поклонскую оскорбило решение Министерства культуры РФ отозвать прокатное удостоверение у британской комедии «Смерть Сталина».
Как написала Поклонская на своей странице в Facebook, ей «больно за людей, за нашу веру православную» из-за того, что над ними «позволили глумиться те, кто сегодня неожиданно "вспомнил" и об истории, и о необходимости учитывать точку зрения своих экспертов и общественников».
В сообщении Поклонской идет речь об отзыве прокатного удостоверения у фильма «Смерть Сталина» после общественного просмотра с участием деятелей культуры и депутатов Госдумы, которые усмотрели в картине признаки «идеологической борьбы». По мнению Поклонской, в ситуации с фильмом Алексея Учителя «Матильда» тоже надо было прислушаться к мнению общественности и не допустить ленту к прокату.
«Как оказалось, защита духовных ценностей Великой России не так важна, как желание оставаться на плаву политического "корыта"», — сетует народная избранница.
По мнению Поклонской, выступающие за запрет «Матильды» «промолчать о своей обиде, конечно, смогут, но еще с большим душевным порывом люди будут защищать веру и Святого Государя Николая ll».
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