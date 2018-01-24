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РФ предложила создать механизм ООН по расследованию химатак
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Россия предложила на год создать механизм ООН по расследованию химатак 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Иван Захарченко

Россия предлагает создать на год международный механизм ООН по расследованию атак с применением химического оружия в Сирии и других местах, говорится в проекте резолюции СБ ООН, распространенном во вторник.

"Совет Безопасности (ООН — ред.)… постановляет учредить независимый механизм Организации Объединенных Наций по расследованию (UNIMI) на период в один год с даты утверждения Советом безопасности его перечня полномочий с возможностью дальнейшего продления и обновления Советом безопасности, если он сочтет это необходимым", — говорится в проекте документа.

Ранее во вторник Небензя на заседании СБ ООН во вторник заявил, что Россия предлагает создать новый международный следственный орган по расследованию применения химоружия и подготовила соответствующий проект резолюции.

США выступают против предложения РФ по созданию нового механизма расследований, но готовы прямо сейчас восстановить Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия (СМР), отметила постпред США при ООН Никки Хейли.

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