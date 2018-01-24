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СМИ-иноагентов могут заблокировать перед выборами
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«Известия»: СМИ-иноагентов в России могут временно заблокировать перед выборами 

ТАСС 3 часа назад
Фото: © Сергей Мальгавко/ТАСС

Вещание СМИ-иноагентов может быть временно заблокировано в России из-за того, что они распространяют призывы бойкотировать президентские выборы. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на председателя комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрея Климова.

"Американские СМИ призывали бойкотировать президентские выборы. Это нарушение Конституции. Открытый призыв бойкота общенациональных выборов — нарушение, которое может повлечь за собой блокировку. Соответственно, у нашей стороны есть все юридические основания принять ответные меры", — сказал Климов изданию.

Сенатор считает, что ответные меры в отношении работающих в России иностранных СМИ, которые продолжают вести деятельность против политической стабильности в стране, должны повторять меры, которые принимаются за рубежом против российских средств массовой информации.

По его мнению, деятельность некоторых СМИ-иноагентов заключается в фактическом манипулировании общественным мнением в России, в том числе манипулировании поведением электората.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

Законодательство о СМИ-иноагентах

В конце 2017 года в РФ был принят закон о СМИ, выполняющих функции иностранных агентов. Он позволяет признавать средство массовой информации иноагентом, если оно получает финансирование из-за рубежа. В развитие и дополнение этого закона Госдума 12 января 2018 года приняла в первом чтении законопроект, который обязывает СМИ, выполняющие функции иностранного агента, для работы в России учреждать российское юридическое лицо, а также позволяет признавать СМИ-иноагентом физическое лицо. Это стало ответом на требование минюста США к RT America — американскому филиалу российской телекомпании — зарегистрироваться в качестве иноагента в Соединенных Штатах.

5 декабря 2017 года стало известно, что Минюст РФ признал иноагентами девять средств массовой информации. Это "Голос Америки", "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" (РСЕ/РС), телеканал "Настоящее время", татаро-башкирская служба "Радио Свобода" (Azatliq Radiosi), "Сибирь. Реалии", "Idel. Реалии", "Фактограф", "Кавказ. Реалии", "Крым. Реалии".

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