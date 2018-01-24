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В Чехии высмеяли «вмешательство России»
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Земан высмеял заявление о «российском вмешательстве» в чешские выборы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

Утверждение о вмешательстве российских спецслужб в чешские выборы является неправдой, заявил президент Чехии Милош Земан в ходе дебатов со своим соперником по второму туру президентских выборов, экс-председателем Академии наук Йиржи Драгошом.

Драгош отметил, что во время выборов в парламент Чехии в октябре 2017 года имело место вмешательство российских спецслужб. Он добавил, что Россия пытается влиять также и на президентские выборы. Однако кандидат на пост главы государства не привел никаких доказательств.

"Вы оскорбили избирателей и сделали из них толпу, манипулируемую иностранными спецслужбами", — заявил Земан.

Действующий президент Чехии также отметил, что подобные заявления Драгоша "сбивают общественность с толку".

"Служба безопасности и информации официально заявила, что ваше утверждение является неправдой. Если бы российские спецслужбы вмешивались, то, вероятно, они рекомендовали бы голосовать за коммунистов, но коммунисты провалились", — резюмировал Земан.

Второй тур выборов президента Чехии состоится 26-27 января.

Российские власти многократно опровергали обвинения в попытках вмешаться в выборы в разных государствах. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, такие обвинения являются "абсолютно голословными".

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