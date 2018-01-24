Ещё
Госдеп выдвинул новое обвинение России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдеп обвинил Россию во «вбивании клина» между Турцией и США 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: © Sputnik Türkiye/Hikmet Durgun

Заявления России о том, что США вооружают курдов, призваны вбить клин между Соединенными Штатами и Турцией, заявила в ходе регулярного брифинга для журналистов представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Такие заявления, как эти, не просто не помогают, но это пропаганда. Я думаю, что они хотели бы вбить клин между двумя союзниками в НАТО, между США и Турцией", — заявила она.

Ранее РФ возложила ответственность за начало военной операции Турции против сирийских курдов на США, которые заявили об их поддержке и поставках вооружения.

РИА Новости: последние новости
Земан высмеял заявление о "российском вмешательстве" в чешские выборы Косачев: представитель Киева на встрече по ПАСЕ ни разу не сказал "Россия" Госдеп обвинил Россию в нарушении обязательств гаранта по химоружию в Сирии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Великий позор Турции: войска Эрдогана застряли в Сирии
«Не приглашали»: Украину не пустили на заседание ПАСЕ
Эпидемия удовлетворенности пронеслась по Рунету
Россия созвала Совбез ООН
В Чехии высмеяли «вмешательство России»
Видео
00:00
Блогер создал эпичное видео на «Вальс цветов» Чайковского
Интернет
03:18
Курды запустили ракеты по Турции
Конфликты В мире
01:32
«Жизнь казалась хоррор-игрой»: о чем думала убитая студентка
Происшествия
00:58
Опубликованы последние кадры Хворостовского
Шоу-бизнес
00:30
В шахте московского метро произошел пожар
Пожары Происшествия
00:00
Satisfaction: пенсионерки в халатах поддержали курсантов
Общество
00:23
Песков прокомментировал слухи о болезни Лаврова
Политика
01:51
Закон о Донбассе: поднимите руки, кто хочет воевать
В мире Украина
03:42
Как за новые: Киев готовит счет за корабли в Крыму
Армия Статьи
02:43
Команда Грудинина скупает паблики в соцсетях
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение