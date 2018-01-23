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Команда Грудинина скупает паблики в соцсетях
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Команда Грудинина скупает паблики в соцсетях 

Рамблер 1 час назад

Команда Павла Грудинина массово скупает паблики в соцсети «ВКонтакте», пишет Life.ru. Администраторы с удовольствием избавляются от ненужных групп по завышенным ценам, а администраторы соцсети банят прогрудининские паблики из-за резкой смены тематики.

>> Вокруг Грудинина разгорается новый скандал

За последнее время десятки развлекательных групп во «ВКонтакте» резко сменили направление, превратившись в агитационные за кандидата на пост президента РФ от КПРФ Павла Грудинина.

Еще вчера паблики носили названия «Женские аксессуары СПБ», «Wedding Time» или «Современная барышня», а сегодня это уже группы с названиями: «Грудинин — наш президент!» или «Хакасия — за Грудинина!».

При этом smm-специалисты из команды кандидата от КПРФ даже не пытаются зачистить группу от прежнего контента.

Как рассказал изданию администратор одного из сообществ, представители Грудинина плохо понимают нюансы соцсетей, поэтому покупают все группы без разбора. Администраторы пабликов, пользуясь ситуацией, стали избавляться от «мертвых», ненужных групп, предлагая их по завышенным ценам.

Скупка групп запрещена правилами «ВКонтакте». Любой пользователь может пожаловаться на резкую смену тематики сообщества. Представители соцсети выступают против превращений развлекательных пабликов в агитационные и сразу блокируют такие сообщества.

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