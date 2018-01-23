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Нейросеть нашла двойников политиков
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Нейросеть нашла двойников политиков 

Рамблер 6 часов назад
Благодаря новому приложению любой человек по фото может найти своего музейного двойника. Нейросеть изучает черты лица и выдает похожие портреты или скульптуры из нескольких десятков художественных галерей.
1/10  Владимир Путин и портрет английского баронета Уильяма Фитцгерберта
Фото:
2/10  Дональда Трампа нейтросеть сравнила с матросом с картины Константина Мельникова. Всего в приложении имеется более 70 тысяч портретов и скульптур из знаменитых музеев мира
Фото:
3/10  Петр Порошенко и американский предприниматель Роберт Моррис из Художественного музея Нового Орлеана
Фото:
4/10  Сергей Лавров и американский политик Гарольд ЛеКлер Икес. Все музейные двойники, которые выдает приложение, сопровождаются процентами точности совпадения
Фото:
5/10  Пока приложение Google функционирует только в США, но люди по всему миру уже вовсю скачивают и тестируют его в App Store. Для этого в смартфоне нужно сменить геолокацию. Нейтросеть посчитала, что "двойник" Ангелы Меркель - на картине Уильяма Хогарта "Шесть голов слуг Хогарта"
Фото:
6/10  Президент Франции Эммануэль Макрон и император Священной Римской империи Карл V
Фото:
7/10  Председатель КНР Си Цзиньпин и автопортрет Рембрандта ван Рейна
Фото:
8/10  Президент Сирии Башар Асад и картина Альберто да Вейга Гугнарда "Укротитель"
Фото:
9/10  Королева Елизавета II и Элеонора Рузвельт
Фото:
10/10  Президент Белоруссии Александр Лукашенко и "Портрет мужчины в бабочке" Марка Гертлера. В этой "паре" довольно большой процент совпадения - иногда он не дотягивает и до 40%. Действительно, сходство здесь определенно есть.
Фото:

Любой человек по своему фото может найти личного музейного двойника. Политики не исключение

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