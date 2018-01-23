Нейросеть нашла двойников политиков 

Дональда Трампа нейтросеть сравнила с матросом с картины Константина Мельникова. Всего в приложении имеется более 70 тысяч портретов и скульптур из знаменитых музеев мира

2/10 Дональда Трампа нейтросеть сравнила с матросом с картины Константина Мельникова. Всего в приложении имеется более 70 тысяч портретов и скульптур из знаменитых музеев мира

5/10 Пока приложение Google функционирует только в США, но люди по всему миру уже вовсю скачивают и тестируют его в App Store. Для этого в смартфоне нужно сменить геолокацию. Нейтросеть посчитала, что "двойник" Ангелы Меркель - на картине Уильяма Хогарта "Шесть голов слуг Хогарта"