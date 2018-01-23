Нейросеть нашла двойников политиков 

Благодаря новому приложению любой человек по фото может найти своего музейного двойника. Нейросеть изучает черты лица и выдает похожие портреты или скульптуры из нескольких десятков художественных галерей.
1/10 Владимир Путин и портрет английского баронета Уильяма Фитцгерберта
Фото:
Google Arts & Culture
2/10 Дональда Трампа нейтросеть сравнила с матросом с картины Константина Мельникова. Всего в приложении имеется более 70 тысяч портретов и скульптур из знаменитых музеев мира
Фото:
Google Arts & Culture
3/10 Петр Порошенко и американский предприниматель Роберт Моррис из Художественного музея Нового Орлеана
Фото:
Google Arts & Culture
4/10 Сергей Лавров и американский политик Гарольд ЛеКлер Икес. Все музейные двойники, которые выдает приложение, сопровождаются процентами точности совпадения
Фото:
Google Arts & Culture
5/10 Пока приложение Google функционирует только в США, но люди по всему миру уже вовсю скачивают и тестируют его в App Store. Для этого в смартфоне нужно сменить геолокацию. Нейтросеть посчитала, что "двойник" Ангелы Меркель - на картине Уильяма Хогарта "Шесть голов слуг Хогарта"
Фото:
Google Arts & Culture
6/10 Президент Франции Эммануэль Макрон и император Священной Римской империи Карл V
Фото:
Google Arts & Culture
7/10 Председатель КНР Си Цзиньпин и автопортрет Рембрандта ван Рейна
Фото:
Google Arts & Culture
8/10 Президент Сирии Башар Асад и картина Альберто да Вейга Гугнарда "Укротитель"
Фото:
Google Arts & Culture
9/10 Королева Елизавета II и Элеонора Рузвельт
Фото:
Google Arts & Culture
10/10 Президент Белоруссии Александр Лукашенко и "Портрет мужчины в бабочке" Марка Гертлера. В этой "паре" довольно большой процент совпадения - иногда он не дотягивает и до 40%. Действительно, сходство здесь определенно есть.