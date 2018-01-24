США считают РФ априори виноватой

Госдеп США назвал Россию априори виноватой в химатаке в Сирии

Госдепартамент США считает Россию априори причастной к возможной химической атаке в Сирии. Об этом на пресс-брифинге заявила представитель ведомства Хизер Нойерт.

«Кто бы ни был ответственен за эту атаку, Россия несет ответственность за жертвы на востоке Гуты», — сказала Нойерт. — Нет никаких сомнений, что Москва, защищая своего сирийского союзника, нарушила свои обязательства перед США как гаранта неприменения химоружия», — заявила представитель госдепа.

По утверждению агенства Associated Press со ссылкой на сирийских «активистов и спасателей», правительственные войска в понедельник, 22 января, якобы обстреляли район Гуты химическими боеприпасами, пострадали около 20 гражданских. Дамаск отверг данные обвинения.

Во вторник, 23 января, Россия экстренно созвала Совет Безопасности ООН для открытого обсуждения ситуации в Сирии, в том числе новых утверждений о применении химического оружия.

В октябре 2017 года государственный департамент США впервые признал использование химического оружия в Сирии различными террористическими группировками. «Экстремистские группы используют … самодельные взрывные устройства и химическое оружие», — говорилось в специальном предостережении для американских граждан.