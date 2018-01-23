Демократы разочарованы решением Трампа о «деле РФ»

Демократы разочарованы решением не публиковать записку о «российском деле»

"Мы рассмотрим переданные минюстом и ФБР в Белый дом рекомендованные сокращения (в записке). Я намерен сотрудничать с этими ведомствами, чтобы определить, как мы можем надлежащим образом проинформировать американцев о вводящих в заблуждение атаках Республиканской партии на правоохранительные органы и ответить на опасения об источниках и методах (в записке демократов)", — говорится в заявлении, которое Шифф опубликовал в Twitter. Демократы недовольны решением президента США Дональда Трампа не обнародовать их записку о "российском расследовании", но согласны рассмотреть рекомендации минюста , чтобы добиться возможности ознакомить общественность с содержанием документа, заявил демократ в комитете палаты представителей по разведке Адам Шифф

По его словам, демократы в комитете заинтересованы в том, чтобы как можно скорее решить этот вопрос, чтобы продолжить расследование "российского вмешательства в наши выборы, роли предвыборной кампании Трампа и того, какие шаги должны быть предприняты, чтобы защитить наши следующие выборы, которые будут уже через несколько месяцев, от иностранного вмешательства".

Ранее в пятницу адвокат Трампа направил письмо в комитет по разведке, в котором заявил, что президент не может опубликовать записку демократического меньшинства в связи с содержащимися в ней секретными данными и потенциальной угрозой национальной безопасности США от их раскрытия. Решение президента, как пояснил его юрист, основано на рекомендации министерства юстиции США , которое ознакомилось с запиской.

Ранее республиканцы в конгрессе распространили меморандум о так называемом "российском расследовании", в котором резко раскритиковали механизм принятия решений в министерстве юстиции и ФБР. В частности, в документе говорится, что ФБР следило за советником-волонтером штаба Трампа Картером Пейджем на основании скандального досье на Трампа, выводы которого спецслужбы не подтверждают. Кроме того, отмечалось, что сотрудники ФБР "проявляли очевидную предвзятость" по отношению к Трампу и поддерживали экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон . Президент Трамп обнародовал документ, несмотря на то, что ФБР выступило против публикации.

В ответ на это демократы потребовали опубликовать их собственную записку. Лидер демократов в сенате Чарльз Шумер назвал это "вопросом основополагающей справедливости", так как американский народ должен иметь возможность узнать точку зрения другой стороны в дискуссии, чтобы сделать свои собственные выводы. Ведущий демократ в комитете по разведке палаты представителей конгресса Адам Шифф назвал публикацию документа "политическим заказным убийством" в отношении ФБР.

Трамп обещал опубликовать записку демократов, но не стал делать этого.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером , а также в конгрессе США.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров , говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.