Вокруг Грудинина разгорается новый скандал

В прессе рассказали о конфликте Павла Грудинина с бывшими коллегами-колхозниками

В печати появились подробности претензий, которые в 2015 году предъявил Павлу Грудинину его предшественник на посту председателя колхоза Петр Рябцев и другие бывшие коллеги. Они жаловались на то, что Грудинин лишил их положенного по закону земельного пая, хотя они десятки лет проработали в нынешнем совхозе имени Ленина.

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В середине 90-х, в момент описываемых в жалобе Петра Рябцева событий, бывший колхоз уже назывался коллективным сельскохозяйственным предприятием (КСП) имени Ленина. Рябцев и другие истцы указывали на то, что десятки лет работали в КСП имени Ленина, а значит, имеют право на соответствующий земельный пай, которого их, однако, лишили, пишет в понедельник газета «Совершенно секретно».

Рябцев через суд потребовал компенсировать в денежном эквиваленте его долю. Официальный ответ гласил: «На Вашу просьбу сообщаем, что совхоз выполнил свои обязательства перед всеми заинтересованными лицами». На просьбу подтвердить это документами, ему ответили, что все документы уничтожены за давностью лет.

Рябцев смог пробиться на прием к Грудинину, как пишет издание, на которой лично потребовал компенсацию. По словам Рябцева, его преемник ничего не ответил.

«Грудинин Павел Николаевич неизвестным образом получил свидетельства на право собственности на земельные участки, оформленные на членов трудового коллектива КСП имени Ленина, — говорится в обращении, размещенном три года назад на сайте Change.org.

Истцы подозревают, что Грудинин получил их с колхозников путем обмана.

«Однако Грудинин П. Н. длительное время удерживал свидетельства, объяснив свои действия тем, что свидетельства нуждаются в исправлении ошибок и потому направлены в районный Комитет по земельным ресурсам».

По утверждению газеты, по этому поводу истцы отправляли жалобу Генеральному прокурору Юрию Чайке, начальнику Следственного комитета Александру Бастрыкину и губернатору Московской области Андрею Воробьеву. 16 подписантов письма утверждали, что Грудинин «предоставил в районный Комитет по земельным ресурсам и иные органы исполнительной власти учредительный договор, а также протокол собрания трудового коллектива КСП имени Ленина. Исходя из документов данное собрание было проведено 13.06.1995, и на нем принято решение об учреждении ЗАО „Совхоз имени Ленина“, принят устав, а земельные паи членов КСП имени Ленина переданы в уставной капитал образованного ЗАО „Совхоз имени Ленина“.

По версии истцов, никакого собрания не было. „В ходе проведения предварительного следствия проведены экспертные исследования, по результатам которых было установлено, что подписи в учредительном договоре подделаны. Большинство свидетелей также подтвердили факт фальсификации“, — утверждали истцы. В 2006 году по их жалобе было заведено уголовное дело, но в 2010 году оно было закрыто — в связи с истечением срока давности. Именно тогда Рябцев и его коллеги разместили петицию в Сети.

»До настоящего момента следствием не установлено, кто осуществил подделку подписей в учредительном договоре, а также не дана правовая оценка фактам хищения и иным преступлениям», — утверждали авторы петиции.

Свою версию того, как его лишили акций, Рябцев, излагал в интервью «Комсомольской правде» в 2010 году. По его словам, когда Грудинин только начинал директорствовать, летом 1995 года, совхозом владели 526 акционеров.

По версии бывшего председателя, на общем собрании под председательством Грудинина, где решался судьбоносный вопрос об акционировании «советского хозяйства», присутствовало меньше половины коллектива — 216 человек. «Однако это не помешало Грудинину объявить решение принятым единогласно и на этом основании ходатайствовать о присвоении совхозу статуса ЗАО», — недоумевает Рябцев.

«Согласно федеральному закону о создании АО, решение об акционировании должно приниматься единогласно и 100-процентным составом людей, которые являются собственниками совхозной земли», — говорил Рябцев.

«По моим нехитрым подсчетам, если количество акционеров уменьшилось до 40 человек, то пакет акций ЗАО «Совхоз имени Ленина», принадлежащий лично Грудинину, вырос до 42,86%. И, соответственно, его доля может составлять примерно миллиард американских долларов!», — возмущается бывший председатель.

В интервью «Совершенно секретно» теперь возмущается и бывший главбух Алексей Васильев, проработавший в совхозе 21 год: «Я не то что ничего про это собрание не знал — я вообще в это время находился на больничной койке. О чем есть подтверждающий документ». По его версии, эксперты даже выдали официальное заключение о том, что как минимум три факсимиле — это подделки.

Несмотря на этот громкий скандал вокруг совхозных паев, бизнесмена Грудинина пропаганда КПРФ продолжает рисовать в образе чуть ли не главного защитника интересов рядовых россиян. Тем временем, как отмечал Рябцев, другие, также лишенные законных прав на земельный пай работники совхоза молчат — молчат из страха быть уволенными или лишиться плодоовощного пайка, который Грудинин любит напоказ раздавать местным жителям.