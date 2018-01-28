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В Москве задержан руководитель штаба Навального
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Задержаны координатор и руководитель московского штаба Навального 

Ведомости 5 часов назад
Координатор московского штаба оппозиционера Алексея Навального Николай Ляскин сообщил о своем задержании сотрудниками правоохранительных органов.
«Меня задержали на остановке. Причину задержания пока не говорят», — сказал Ляскин «Интерфаксу».
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш до того сообщила о задержании руководителя московского штаба оппозиционера Сергея Бойко, он подозревается в нарушении правил проведения массовых мероприятий (ст. 20.2 КоАП). Сторонники оппозиционера сообщили о задержании еще пятерых сотрудников «Фонда борьбы с коррупцией».
>> В России проходит «Забастовка избирателей»
Сегодня по всей России проходит организованная Навальным акция «Забастовка избирателей». В Москве она запланирована на 14.00 на Тверской улице, место проведения не согласовано с властями. Навальный в эфире Youtube заявил, что попытается сам дойти до Тверской и принять участие в акции протеста.
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