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Назарбаев рассказал Путину о переговорах с Трампом
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Назарбаев рассказал Путину о переговорах с Трампом 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с казахстанским лидером Нурсултаном Назарбаевым, глава Казахстана подробно информировал российского коллегу о своем недавнем официальном визите в США, сообщили в пресс-службе Кремля.

>> Трампа пригласили в Казахстан

«Президент Казахстана подробно информировал об итогах своего недавнего официального визита в США и переговоров с Дональдом Трампом», — сообщается на сайте Кремля.

С учетом визита Назарбаева в США обсуждались и различные темы, в том числе ситуация в Афганистане, КНДР, Украине и Сирии. Также Путин и Назарбаев затронули актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

Отметим, что в США на встрече с Назарбаевым Трамп предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска.

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