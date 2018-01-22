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«Вовка, те не стыдно?»: Гордон пристыдила Соловьева
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Гордон пристыдила Соловьева за позицию по крымскому вопросу 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад

Кандидат в президенты России Екатерина Гордон в Instagram пристыдила телеведущего Владимира Соловьева, припомнив ему отрицательное отношение о возвращении Крыма в состав России.

Гордон прикрепила видеоролик, в котором Соловьев отвечает на вопрос из зала о том, как вернуть Крым в состав России.

«Вовка, те не стыдно?», — написала она.

На вопрос о том, обсуждается ли такая возможность, Соловьев в первой части ролика, снятого в 2013 году, ответил:

«Да не дай Бог! А как вы себе это представляете? Мы не вернули себе Абхазию и Осетию, это независимость. Во-первых, нет никакого юридического основания. А зачем вам Крым?».

Во второй части Соловьев говорит:

«Этот день мы приближали, как могли. Крым и Севастополь снова в составе России».

>> «За баб»: Катя Гордон пойдет в президенты

В третьей части ролика показано, что в 2008 году он заявил, что никакой войны России и Украины не будет, «потому что любой человек, на полном серьезе пытается осуществить такого рода акт, является преступником, притом я не могу себе представить, какого размера».

Ранее сообщалось, что Екатерина Гордон передумала подавать в суд на певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона после того, как ее об этом попросили близкие артиста.

Напомним, среди зарегистрированных кандидатов в президенты России — Владимир Путин, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие.

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