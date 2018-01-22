Ещё
«Закон Яровой» планируют смягчить
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Коммерсантъ» узнал о смягчении «закона Яровой» 

Ведомости 3 часа назад
Фото: ТАСС

Объем хранилищ пользовательских данных для исполнения «закона Яровой» будет рассчитываться исходя из фактического трафика, а не из монтированной емкости сетей операторов, как ранее настаивала Минкомсвязь. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на доработанный министерством проект постановления правительства. В нем указывается, что операторы должны будут хранить фактически переданный трафик, за исключением голоса, в течение 30 суток. Объемы хранимой информации могут быть пересмотрены после 1 декабря 2022 г. Свои предложения на этот счет могут представить Минкомсвязь и ФСБ.

В предыдущей редакции постановления предполагалось, что с 1 июля 2018 г. операторам вне зависимости от трафика понадобится 0,35 Пбайт хранилищ на 1 Гбит/с емкости сети. В каждый из последующих пяти лет объем должен был увеличиваться на 15%. По оценке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), в этом случае затраты МТС, «МегаФона» и «Вымпелкома» на исполнение «закона Яровой» в 2018 г. должны были бы составить 100 млрд руб.

В письме замминистра связи Дмитрия Алхазова в РСПП, на которое также ссылается издание, отмечается, что новое предложение должно сократить затраты операторов. Это письмо подготовлено в ответ на заключение комиссии РСПП, направленное премьер-министру Дмитрию Медведеву главой предпринимательского союза Александром Шохиным. В нем также указывается, что в бюджете не предусмотрены средства на компенсацию операторам расходов на исполнение «закона Яровой». В РСПП ранее заявляли, что в этом случае каждый из операторов большой тройки не сможет тратить на его реализацию более 3 млрд руб. в год.

Из письма замминистра связи в РСПП следует, что операторам удастся сэкономить на оборудовании — для хранения данных они смогут пользоваться имеющейся инфраструктурой. Для этого ее придется доработать «в соответствии с техническими решениями, выработанными в совместных рабочих группах при участии Минкомсвязи, ФСБ, разработчиков оборудования и самих операторов».

Новая редакция постановления правительства сократит затраты операторов несущественно, полагает собеседник издания в одном из операторов связи.

Срок вступления в силу требований о хранении трафика может быть перенесен с 1 июля 2018 г. на более поздний срок. Об этом ранее заявлял вице-премьер Аркадий Дворкович. Собеседники издания на рынке связи уточняют, что речь идет об октябре 2018 г.

Ведомости: последние новости
Лавров назвал условия появления в Донбассе миротворцев ООН Кремль сообщил о непубличных встречах Путина и Порошенко Посол США в России искупался в проруби
 Ещё 27 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды покидают ТНТ
Россиянки погибли в Таиланде
ВКС перехватили самолеты в стратосфере
Порошенко вернул пленную с ампутированными конечностями
Пока вы спали: готовы ли соседи России к войне?
Видео
01:35
Курды попросили Россию о помощи
Политика
01:14
Врачи опасаются за сердце Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:52
К Земле приближается гигантский астероид
Наука и техника
07:40
Oxxxymiron номинирован на литературную премию
Шоу-бизнес
01:50
Мария Миронова сделала сэлфи со знаменитой статуей
Шоу-бизнес
02:58
«Когда он умрет?»: Подруга разоблачила Цымбалюк-Романовскую
Шоу-бизнес
02:10
Крымские школьники изучают пояса смертников и бомбы
Общество
02:19
Подозреваемый напал на жертву на глазах полиции
Шоу-бизнес
10:15
Красотка в экстремальном мини зависла на фонаре
Общество
01:53
ВКС перехватили самолеты в стратосфере
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение