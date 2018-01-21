Посол США почувствовал большую связь с россиянами

Посол США в России Джон Хантсман почувствовал связь с российским народом после троекратного погружения в крещенскую прорубь в Подмосковье. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на дипломата.

В праздник Крещения Хантсман окунулся в купель Новоиерусалимского монастыря на реке Истра. При этом зрители кричали ему «Молодец!».

«Чувствую большую связь с народом России! Это незабываемый момент и опыт. Очень сильные впечатления от ваших традиций», — поделился впечатлениями Хантсман.

По его словам, ранее он знал о народной традиции, читал о ней, и видел ролики на Youtube. В итоге дипломат решил поучаствовать в купании лично и надеется, что данный опыт поможет ему в будущем стать экспертом по России.

Сам Хантсман исповедует религию мормонов.

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Примеру посла последовали и другие американские дипломаты. В частности, генконсул США во Владивостоке Майкл Кийс также испытал свой организм на прочность в крещенской проруби.