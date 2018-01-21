Курды попросили Россию о помощи

Курды попросили Россию остановить Анкару, начавшую военную операцию на севере Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Северного Курдистана в Москве Роди Османа.

Накануне Анкара приступила к операции «Оливковая ветвь», направленной против курдских формирований в Сирии. В субботу самолеты Турции атаковали позиции курдов. Сегодня в Африн вошли турецкие танки.

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В Анкаре заявили, что обстреляли исключительно «объекты террористов» и поддерживают оппозиционную Свободную сирийскую армию в их борьбе против курдских формирований.

В свою очередь, курды считают, что турки сами поддерживают террористов.

«Одобрение такой операции против Африна — большая ошибка. России необходимо остановить и отменить тот зеленый цвет на операцию, который дан Турции и не быть на стороне такого режима. Россия сама знает, что фашистский турецкий режим является очагом и пособником террористов», — сказал Роди Осман.

По его словам, гражданское население на севере Сирии (около миллиона человек) подвергается смертельной опасности из-за турецких атак.

Ранее Дамаск осудил операцию Анкары, назвав ее посягательством на свой суверенитет.

В свою очередь Россия передислоцировала сотрудников Центра примирения и военных полицейских из Африна в другой район.