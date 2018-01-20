Россия обвинила США во вторжении Турции в Сирию

Турция начала военную операцию в районе сирийского города Африн из-за бесконтрольных поставок современного американского вооружения формированиям, лояльным США, считают в Минобороны России. Об этом сообщает ТАСС.

«Основными факторами, способствовавшими кризисному развитию ситуации в данной части Сирии, стали провокационные шаги США, направленные на обособление районов с преимущественно курдским населением», — полагают в ведомстве.

В Москве отметили, что Пентагон, по имеющимся данным, поставил проамериканским формированиям на севере Сирии переносные зенитные ракетные комплексы. «Подобные безответственные действия американской стороны в Сирии ведут к срыву процесса мирного урегулирования», — заключили в министерстве.

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Турция объявила о начале военной операции в районе Африна 20 января. В качестве сухопутных сил задействованы отряды сирийской оппозиции, они обеспечены бронетехникой и поддерживаются турецкой армией. Также применяются артиллерия и боевая авиация. Целями операции заявлены защита границ Турции, обеспечение безопасности в регионе, борьба с курдским ополчением (Анкара считает курдов террористами) и боевиками «Исламского государства» (организация запрещена в России).

15 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил уничтожить проамериканские силы в Сирии. В Армию по защите границ страны, которую создают США, должны войти бойцы «Демократических сил Сирии» (ДСС), бойцы YPG (военизированные отряды курдов на территории Сирийского Курдистана, аффилированные с Рабочей партией Курдистана), а также сами боевики из запрещенной в Турции РПК. Эрдоган назвал эту группу террористической.