«Опоздали на неделю»: Как Украина пыталась сохранить Крым

«Опоздали на неделю»: Украина объяснила потерю Крыма

По словам Куницына, в марте 2014 года пришел к и.о. президента Украины Александру Турчинову и заявил о необходимости немедленно собрать Верховную раду , чтобы «делегировать Крыму любые полномочия, принять в первом чтении, вернуться к закону 92-го года». Об этом Куницын рассказал в эфире канала «112».

Куницын считал, что все эти действия нужно предпринять, «потому что власть послемайдановская слаба, надо выиграть время и нивелировать референдум».

«То есть дать Крыму все, кроме суверенитета, и выиграть время. На это я получил ответ, что все это хорошо, но это козыри для разговора с Россией», — сказал Куницын, отметив, что в итоге украинские власти «опоздали на неделю», потеряв время на поиски ответственного за решение крымского вопроса.

По Конституции 1992 года, Крым был государством, входящим в состав Украины, ее официальным языком был русский язык. Крым мог самостоятельно вступать в отношения с другими государствами.

В марте 1995 конституция 1992 года была отменена, согласно принятому позже закону «О Конституции Автономной Республики Крым» полуостров стал автономной республикой в составе Украины.

В марте 2014 года полуостров вошел в состав России после проведенного там референдума.