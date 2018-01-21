«Опоздали на неделю»: Как Украина пыталась сохранить Крым

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«Опоздали на неделю»: Украина объяснила потерю Крыма 

Рамблер 21 января 2018
Бывший представитель президента в Крыму, депутат Рады Сергей Куницын рассказал, что власти Украины рассматривали вопрос о том, чтобы «дать Крыму все, кроме референдума», сообщает РИА Новости.
По словам Куницына, в марте 2014 года пришел к и.о. президента Украины Александру Турчинову и заявил о необходимости немедленно собрать Верховную раду, чтобы «делегировать Крыму любые полномочия, принять в первом чтении, вернуться к закону 92-го года». Об этом Куницын рассказал в эфире канала «112».
Куницын считал, что все эти действия нужно предпринять, «потому что власть послемайдановская слаба, надо выиграть время и нивелировать референдум».
«То есть дать Крыму все, кроме суверенитета, и выиграть время. На это я получил ответ, что все это хорошо, но это козыри для разговора с Россией», — сказал Куницын, отметив, что в итоге украинские власти «опоздали на неделю», потеряв время на поиски ответственного за решение крымского вопроса.
По Конституции 1992 года, Крым был государством, входящим в состав Украины, ее официальным языком был русский язык. Крым мог самостоятельно вступать в отношения с другими государствами.
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В марте 1995 конституция 1992 года была отменена, согласно принятому позже закону «О Конституции Автономной Республики Крым» полуостров стал автономной республикой в составе Украины.
В марте 2014 года полуостров вошел в состав России после проведенного там референдума.
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