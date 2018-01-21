Как Украина пыталась сохранить Крым в 2014 году

В Раде рассказали, как Украина могла сохранить Крым в 2014 году

Украинские власти рассматривали вопрос о делегировании Крыму широких полномочий и возвращении к конституции 1992 года, чтобы помешать воссоединению полуострова с Россией. Об этом в эфире канала "112" рассказал бывший представитель президента в Крыму, депутат Рады Сергей Куницын

"Я пришел к (и.о. президента Украины Александру) Турчинову и сказал, что немедленно нужно собрать Верховную Раду , делегировать Крыму любые полномочия, принять в первом чтении, вернуться к закону 92-го года, потому что власть послемайдановская слаба, надо выиграть время и нивелировать референдум. То есть, дать Крыму все, кроме суверенитета, и выиграть время… На это я получил ответ, что все это хорошо, но это козыри для разговора с Россией", — сказал Куницын.

По словам депутата, украинские власти "опоздали на неделю", так как не могли выбрать ответственного за решение крымского вопроса.

Согласно Конституции 1992 года, Республика Крым являлась государством, входящим в состав Украины, при этом отношения двух сторон определялись на основе договоров и соглашений. Республика осуществляла на своей территории все полномочия за исключением тех, которые она добровольно делегировала Украине. Официальным языком и языком делопроизводства являлся русский язык. Республика Крым могла самостоятельно вступать в отношения с другими государствами.

В марте 1995 года Верховная Рада Украины Конституцию 1992 года, пост президента Крыма был упразднен. Позднее был принят закон "О Конституции Автономной Республики Крым", согласно которому полуостров стал автономной республикой в составе Украины.