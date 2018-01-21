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Как Украина пыталась сохранить Крым в 2014 году
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В Раде рассказали, как Украина могла сохранить Крым в 2014 году 

РИА Новости 21 января 2018
Фото: РИА Новости
Украинские власти рассматривали вопрос о делегировании Крыму широких полномочий и возвращении к конституции 1992 года, чтобы помешать воссоединению полуострова с Россией. Об этом в эфире канала "112" рассказал бывший представитель президента в Крыму, депутат Рады Сергей Куницын.
"Я пришел к (и.о. президента Украины Александру) Турчинову и сказал, что немедленно нужно собрать Верховную Раду, делегировать Крыму любые полномочия, принять в первом чтении, вернуться к закону 92-го года, потому что власть послемайдановская слаба, надо выиграть время и нивелировать референдум. То есть, дать Крыму все, кроме суверенитета, и выиграть время… На это я получил ответ, что все это хорошо, но это козыри для разговора с Россией", — сказал Куницын.
По словам депутата, украинские власти "опоздали на неделю", так как не могли выбрать ответственного за решение крымского вопроса.
Согласно Конституции 1992 года, Республика Крым являлась государством, входящим в состав Украины, при этом отношения двух сторон определялись на основе договоров и соглашений. Республика осуществляла на своей территории все полномочия за исключением тех, которые она добровольно делегировала Украине. Официальным языком и языком делопроизводства являлся русский язык. Республика Крым могла самостоятельно вступать в отношения с другими государствами.
В марте 1995 года Верховная Рада Украины Конституцию 1992 года, пост президента Крыма был упразднен. Позднее был принят закон "О Конституции Автономной Республики Крым", согласно которому полуостров стал автономной республикой в составе Украины.
Полуостров вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума. По итогам голосования 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Плебисцит состоялся после госпереворота на Украине. Москва не раз заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за вхождение полуострова в состав России. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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