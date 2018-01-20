Эксперт: Трамп стал разочарованием для российского политического истеблишмента

Российская политическая элита переоценила возможности президента США Дональда Трампа в налаживании двусторонних отношений. Такое мнение высказал в беседе с корреспонденом ТАСС директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов, подводя итоги первого года пребывания Трампа в Овальном кабинете.

"Разочарование — это самая главная оценка, если говорить об ожиданиях российской политической элиты, — сказал он. — Отечественная элита от прихода Дональда Трампа во власть в США в некоторой эйфории ожидала решения чуть ли не всех проблем в американо-российских отношениях. Когда Трамп пришел, то очень быстро это ощущение стало размываться, однако потребовалось некоторое время, чтобы наша политическая элита в какой-то степени отрезвела — надеюсь, что это так — и стала смотреть более прагматичным взглядом и на США, и на самого Дональда Трампа".

По мнению Гарбузова, российский политический истеблишмент ошибочно считал, что президент США обладает теми же властными полномочиями, что и президент России. "Наша политическая элита думала, что если есть президент России и президент США, то они всегда смогут все вопросы решить вдвоем, слишком уравнивая таким образом институты президентской власти в двух странах", — отметил он.

"В США президент не обладает той властью, каковой обладает президент в России, там нет такой вертикали власти, — пояснил специалист. — Наоборот, в США существуют уровни власти и федерализм. В России же есть властная вертикаль, которую долгое время жестко выстраивали. Именно в переоценке надежды на то, что Трамп обладает такой же вертикалью, и заключается промах".

Электорат сужается

По словам Гарбузова, несмотря на то, что некоторые инициативы Трампа удалось реализовать, все его радикальные шаги используются оппонентами против него же. "Все его радикальные решения хороши для электората, однако решить радикальными методами застарелые проблемы мало кому удавалось, — считает эксперт. — Более того, это подчас вызывает раздражение и отторжение, что верно и в случае с Трампом: его действия вызывают не одобрение, а неприятие и бурю негативных эмоций, споров. В конечном итоге все это играет против самого Трампа".

Отчасти неустойчивая позиция Трампа, по словам Гарбузова, обусловлена его политической неопытностью. "Это говорит о том, что как политик он слаб, — отметил эксперт. — По большому счету, у него, как говорится, горит под ногами земля: против него ведется несколько расследований, его электорат сужается, в Республиканской партии он распугал своих сторонников, он оказался не способен привлечь демократический электорат, а сама Демократическая партия вообще чуть ли не готовит заговор против него".

Импичмент реален

Гарбузов оценил угрозу отстранения президента США от власти как весьма актуальную. "Угроза импичмента для Дональда Трампа сохраняется, ведь это является средством давления на него. Не стоит думать, что Трампу все нипочем: угроза импичмента очень и очень серьезно сковывает президенту США руки, она также является сильнейшим ударом по репутации", — пояснил он.

Аналитик напомнил о попытках импичмента президентов Ричарда Никсона (ушел в отставку в 1974 году, не дожидаясь рассмотрения дела в Сенате — прим. ТАСС) и Билла Клинтона (в 1998 году за лжесвидетельство и препятствие правосудию представлен к импичменту, однако был оправдан Сенатом, так как обвинение не набрало необходимых двух третей голосов — прим. ТАСС).

"Если процедура импичмента все же будет запущена — на это уходит около года, — то Дональд Трамп может быть буквально "выбит из седла", — сказал Гарбузов. Он подчеркнул, что "существует опасность, что все противники Трампа выступят сообща и атакуют его, однако пока для этого еще нет необходимой критической массы".

"Самый плохой вариант — это когда все, от правых до левых, начнут дружить против Трампа. Вот тогда ему мало не покажется", — заключил специалист.

Инаугурация Трампа состоялась 20 января 2017 года.