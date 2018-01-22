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Американцы прячутся от русских в Давосе
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Дворкович рассказал о прячущихся американцах в Давосе 

Газета.Ru 22 января 2018
Фото: РИА Новости
Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что американцы избегают общения с представителями российской делегации на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Когда вы спрашиваете об эффективности санкций сегодня: ваш министр финансов сказал, что санкции против Северной Кореи и Ирана будут эффективны. … Мы говорим о санкциях США, но эти санкции не являются самой интересной вещью на свете, это ничтожный вопрос", — сказал Дворкович.
По словам вице-премьера, не стоит тратить время на обсуждение санкций.
"Это не Россия прячется от диалога, и Россия не закрыта. Американцы прячутся от нас в Давосе, это маленькая деревня, но они не хотят говорить. Они прячутся от реальных обсуждений", — добавил Дворкович.
Ранее Дворкович рассказал о росте интереса к России на форуме в Давосе.
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