Американцы прячутся от русских в Давосе

Дворкович рассказал о прячущихся американцах в Давосе

Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что американцы избегают общения с представителями российской делегации на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Когда вы спрашиваете об эффективности санкций сегодня: ваш министр финансов сказал, что санкции против Северной Кореи и Ирана будут эффективны. … Мы говорим о санкциях США, но эти санкции не являются самой интересной вещью на свете, это ничтожный вопрос", — сказал Дворкович.

По словам вице-премьера, не стоит тратить время на обсуждение санкций.

"Это не Россия прячется от диалога, и Россия не закрыта. Американцы прячутся от нас в Давосе, это маленькая деревня, но они не хотят говорить. Они прячутся от реальных обсуждений", — добавил Дворкович.

Ранее Дворкович рассказал о росте интереса к России на форуме в Давосе.