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Жириновский решил попробовать мельдоний
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«Олимпийское перемирие» оказалось под угрозой

Жириновский решил попробовать мельдоний 

РИА Новости 2 часа назад

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский решил попробовать мельдоний — вещество, запрещенное для спортсменов, но доступное другим пациентам по назначению врача.

"Мельдоний, милдронат — я никогда не видел, покажите. Я прямо сейчас возьму, а когда же еще", — сказал Жириновский, совершая покупку в четверг в аптеке на Тверской улице.

Фармацевт предупредил политика, что лекарство под торговым названием "Милдронат", содержащее мельдоний, назначает врач. Жириновский пообещал посоветоваться с доктором, но для начала решил почитать инструкцию к препарату.

"Я проверю, раз весь мир шумит, раз он (мельдоний) продается", — заявил кандидат в президенты.

Средства на основе дегидрата мельдония используются для терапии при стенокардии, инфаркте миокарда, хронической сердечной недостаточности, в комплексном лечении острых и хронических нарушений мозгового кровообращения, при пониженной работоспособности и физическом перенапряжении, в послеоперационный период для ускорения реабилитации. В декабре 2017 года эксперты фармацевтического рынка сообщали, что продажи медикаментов на основе мельдония продолжают расти в России второй год после спортивного скандала вокруг этого препарата.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретило препарат "Милдронат" (действующее вещество мельдоний) с 1 января 2016 года. В его применении были уличены многие известные российские спортсмены, включая теннисистку Марию Шарапову, которая отбыла дисквалификацию сроком в 15 месяцев. При этом не до конца ясно, за какое время препарат выводится из организма — почти все принимавшие его заявили, что отказались от мельдония задолго до того, как он попал в список запрещенных. Позже WADA начало исследование и смягчило требования, в результате чего многие спортсмены из России избежали наказания.

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