Ещё
США решили накалить отношения с Россией и Китаем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США решили накалить отношения с Россией и Китаем 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Кадр: фильм «День независимости»

Разработка новых образцов ядерного оружия малой мощности увеличит риск войны США с Россией и Китаем. Таков вывод американских экспертов, пишет Newsweek. Свой прогноз аналитики строят на основе опубликованного доклада Министерства обороны США.

В рабочем варианте новой Ядерной доктрины Соединенных Штатов указывается, что Россия и Китай постоянно модернизируют свой ядерный арсенал. Чтобы поспеть за ними, в США решили разработать два новых вида ядерных ракет.

В частности, есть план создать ядерные боеголовки малой мощности для подводных ракет «Трайдент», используемых подлодками класса «Огайо». Также минобороны США намеревается разработать ядерную ракету малой мощности морского базирования. Но, как замечают эксперты, сегодня сложно определить, помогут ли новые вооружения сдержать угрозу ядерной войны, либо спровоцируют новый виток напряженности.

В декабре 2017 года МИД России заявил, что новая стратегия национальной безопасности США задает линию не на конструктивное сотрудничество на равных с другими странами и в интересах совместного решения существующих проблем, а на противостояние.

Lenta.ru: последние новости
Украинские чиновники сравнили «Матильду» с арбузом и отказали в прокате Песков заверил в «абсолютном здоровье» Путина Путину в перинатальном центре показали манекен Машу
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джигарханяну поставили неутешительный диагноз
Киркоров стал героем нового скандала
Германия выступила в защиту «Северного потока — 2»
В США совершено массовое убийство российских пчел
Трамп выступил с обвинениями в адрес России
Видео
00:00
В Германии создали летающую ванну
Наука и техника
01:04
Дипломаты из США пожаловались на погоду в Москве
Общество Погода
00:33
На журналистку «Эха Москвы» напал шизофреник
Происшествия
07:41
Этот «чёрный ящик» обескуражил зрителей
Шоу-бизнес
00:50
Рыбаки чудом избежали столкновения с катером
Происшествия
00:44
Киркоров стал героем нового скандала
Шоу-бизнес
00:20
Новый свидетель изнасилования Шурыгиной вышел из тени
Шоу-бизнес
00:49
Джигарханяну поставили неутешительный диагноз
Шоу-бизнес
03:22
Цирковому слону в Новый год отдали ведро вина
Общество
01:37
Пенсионерки внезапно для себя стали принцессами
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение