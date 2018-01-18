США решили накалить отношения с Россией и Китаем

Разработка новых образцов ядерного оружия малой мощности увеличит риск войны США с Россией и Китаем. Таков вывод американских экспертов, пишет Newsweek. Свой прогноз аналитики строят на основе опубликованного доклада Министерства обороны США.

В рабочем варианте новой Ядерной доктрины Соединенных Штатов указывается, что Россия и Китай постоянно модернизируют свой ядерный арсенал. Чтобы поспеть за ними, в США решили разработать два новых вида ядерных ракет.

В частности, есть план создать ядерные боеголовки малой мощности для подводных ракет «Трайдент», используемых подлодками класса «Огайо». Также минобороны США намеревается разработать ядерную ракету малой мощности морского базирования. Но, как замечают эксперты, сегодня сложно определить, помогут ли новые вооружения сдержать угрозу ядерной войны, либо спровоцируют новый виток напряженности.

В декабре 2017 года МИД России заявил, что новая стратегия национальной безопасности США задает линию не на конструктивное сотрудничество на равных с другими странами и в интересах совместного решения существующих проблем, а на противостояние.