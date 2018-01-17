Войну с Россией назвали концом шведской нации

Экс-посол Швеции: война с Россией означала бы конец для шведской нации

Нет абсолютно никаких доказательств того, что Москва вынашивает какие-либо агрессивные планы по отношению к странам ЕС и НАТО, что делает абсолютно некорректным сравнение России с гитлеровской Германией, пишет для Vestmanlands Läns Tidning бывший посол Швеции в России Свен Хирдман. По мнению Хирдмана, вместо объявления политического бойкота Москве, Швеции стоит начать работать над восстановлением доверия между двумя народами, руководствуясь примером Финляндии.

Если проанализировать высказывания многих шведских политиков и СМИ об «угрозе» со стороны России, то в этом отношении можно выделить несколько аспектов, пишет в своей статье для Vestmanlands Läns Tidning бывший посол Швеции в России Свен Хирдман.

Первый аспект — это критика в адрес Москвы из-за её «нарушений международного права». По мнению Хирдмана, подобные обвинения, по большому счёту, имеют определённую почву, однако в нынешнем мире роль подобных нарушений обычно переоценивают.

«Да, границы нельзя перекраивать с помощью насилия. Да, народы имеют право на самоопределение. Однако великие державы и даже другие страны в большей или меньшей степени постоянно нарушают различные нормы международного права», — отмечает бывший посол.

В пример, продолжает автор, можно привести наступательную войну США и Великобритании в Ираке в 2003 году, бомбардировки Сербии в 1998—1999 годах, войну в Ливии 2011 года, Корейскую и Вьетнамскую войну и так далее.

«Непрерывная критика в адрес России, вызванная её нарушением норм международного права по отношению к Украине, которую вряд ли можно услышать, когда речь заходит о других подобных серьёзных проступках, никак не влияет на российскую политику и не способствует решению практических проблем в отношениях Москвы и Киева», — подчёркивает дипломат.

На протяжении уже трёх лет шведское правительство пользуется этими «нарушениями» России как предлогом для заморозки всех отношений с этой страной.

«Лично я скептически настроен ко всем санкциям помимо тех, что получили одобрение Совбеза ООН. Санкции редко приводят к желаемым результатам, чаще нанося вред беззащитным народам… Кроме того, эти санкции тяжело отменить, когда отношения не начинают меняться в лучшую сторону», — пишет Хирдман.

Второй аспект, отмечает автор, — это мнение о том, что Россия — это «агрессивная страна, которая представляет угрозу для безопасности своих соседей, в том числе и Швеции».

«Я считаю, это мнение ошибочно по своей сути, — подчёркивает Хирдман. — Нет никаких доказательств того, что Россия вынашивает такие планы, особенно по отношению к членам ЕС и НАТО. Россию нельзя сравнивать с нацистской Германией, а президента Путина — с Гитлером».

По мнению автора, война с Россией будет иметь катастрофические последствия для всех её участников без исключения.

«Для стороннего наблюдателя военная истерия в ведущих шведских СМИ выглядит непонятно… Постоянные разговоры шведов об угрозе со стороны России — тот самый чёрт, которого малюют. В итоге традиционно дружелюбное отношение русских к Швеции, которое имеет для нас большую ценность с точки зрения безопасности, меняется», — уверен дипломат.

Даже если бы Россия на самом деле была «агрессивной державой», лелеющей планы по установлению контроля над Балтийским регионом, то всё равно можно задаться вопросом, была бы ли шведская политика бойкота лучшим выходом для Стокгольма.

«Ведь война с Россией означала бы конец для шведской нации», — объясняет дипломат.

Именно поэтому Швеции нужно сделать всё, чтобы не оказаться в подобной ситуации.

«Стоит вспомнить, как мы действовали во время Второй мировой войны по отношению к нацистской Германии. Нужно попытаться свести на нет или, по крайней мере, снизить степень недоверия между шведским и российским обществами, — уверен Хирдман. — Для этого нужны диалог и обмен людьми, а не бойкот. Финляндия для Швеции — это достойный пример для подражания».

«Военная угроза для Швеции состоит не в изолированном нападении со стороны России, а скорее в напряжённых отношениях в области политики безопасности между Востоком и Западом в Северной Европе, которые могут привести к катастрофическим последствиям как для нас, так и для других стран. Поэтому нам нужно принять все мыслимые меры по уменьшению напряжённости между великими державами, а не нагнетать её, идя на поводу у США», — подводит итог Свен Хирдман.