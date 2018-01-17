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Путин накормил министров пастилой
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Путин накормил министров пастилой 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад

Президент России Владимир Путин посетил выставку в Коломне, где накормил министров и губернаторов местной пастилой, сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

По его словам, Путину понравилась медовая, а яблочную он «отверг». «Медовая-то повкусней будет», — процитировал президента Смирнов в своем Twitter.

Также в среду Путин посетил Коломенский перинатальный центр. Его сопровождали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, министр здравоохранения Вероника Скворцова, полпред в ЦФО Алексей Гордеев. Президент осмотрел консультативно-диагностическое отделение, а также кабинеты рентгена и маммографии, передает ТАСС.

Он осмотрел центр телемедицины, где ознакомился с тем, как врачи связываются с коллегами из других аналогичных учреждений. Система единого архивирования действует в большинстве крупных перинатальных центров. В случае необходимости с ее помощью и благодаря видеосвязи медики могут провести дистанционный консилиум.

В учебно-симуляционном центре президенту показали, как реанимируют новорожденных и сопровождают роды на специальном манекене.

Также Путин пообщался с пациентками центра и членами их семей. Молодым родителям он пожелал всего наилучшего.

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