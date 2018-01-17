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Песков рассказал о здоровье Путина
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Песков рассказал о здоровье Путина 

Рамблер 4 часа назад

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин «абсолютно здоров», сообщает РИА Новости.

«Может дать фору многим», — подчеркнул он.

>> Врач оценил состояние здоровья Трампа

Таким образом официальный представитель главы государства прокомментировал выступление Рони Джексона, врача президента США Дональда Трампа, в котором он подробно рассказал о состоянии здоровья американского лидера. По словам Джексона, Трамп полностью здоров, в том числе психически, каждый день в целях предотвращения болезней сердца принимает аспирин, а также препараты для снижения уровня холестерола и от выпадения волос. Медик отметил, что лидер Соединенных Штатов унаследовал «великолепные гены».

Также Песков рассказал, что публикация сведений о здоровье президента России законодательно не предусмотрена, а о подготовке «подобного формата» ему ничего неизвестно.

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