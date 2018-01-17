Порошенко призвал не верить России

В рамках ежегодного приема руководителей дипломатических представительств президент Украины Петр Порошенко призвал не доверять России.

Порошенко считает, что «демократическая, успешная и независимая Украина» является «самым действенным предохранителем против возрождения имперских амбиций и аппетитов России», передает РИА «Новости» со ссылкой на 112.ua.

По его мнению, Москва преследует на Украине «одну-единственную цель» — вернуть Украину «в свою так называемую „сферу влияния“. Порошенко утверждает, что Россия якобы желает „уничтожить украинское государство как таковое“.

Порошенко сказал, что „Кремлю никогда нельзя верить“.

Напомним, в воскресенье грузинский телеканал „Рустави-2“ обнародовал фотографии неких документов, которые якобы являются письменными обязательствами Порошенко не заниматься антироссийской деятельностью.

В администрации президента Украины прокомментировали ситуацию посреди ночи, назвав „документы“ подделкой.