Собчак оказалась в центре нового скандала

Бывший юрист избирательного штаба Ксении Собчак в Чувашии Юрий Сидоров заявил, что все собранные в регионе подписи в пользу выдвижения кандидата «против всех» недействительны.

Как пишет «Московский комсомолец», Юрий Сидоров утверждает, что подписи собирались при помощи главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева.

«Сотрудники администрации ездили в районы вместе со сборщиками и организованно подвозили людей», — сообщил Сидоров.

Глава чувашского штаба Ксении Собчак Дарья Комарова в ответ на обвинения Сидорова рассказала, что Юрий был ее молодым человеком, и после ссоры решил перенести личные обиды «на рабочие моменты».

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Ксения Собчак, узнав о скандале в чувашском штабе, пригласила всех желающих лично приехать в Чебоксары и проверить подлинность собранных подписей.