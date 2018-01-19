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Назарбаев обсудил с Трампом Россию и холодную войну
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Назарбаев обсудил с Трампом Россию и холодную войну 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: EPA

16 января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с президентом США Дональдом Трампом. Рассказывая о ходе переговоров, Назарбаев заявил, что в числе прочих тем обсуждения были и непростые отношения России и США.

Такие "нулевые" отношения, скатывающиеся к холодной войне, не приведут "ни к чему хорошему", — подчеркнул Назарабаев на пресс-конференции, посвященной итогам его визита в США. Никому не нравится балансировать на грани ядерной угрозы, отметил он.

"Россия — наш сосед, партнер и союзник, с которым у нас очень большие контакты в торговле", — приводит слова президента Казахстана агентство "Интерфакс". О том, что от войны США и России не приходится ждать ничего хорошего, шла речь на переговорах с Трампом, сказал Назарбаев.

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