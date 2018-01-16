Грудинина спросили про подарок на 37 млн

Грудинин не стал отвечать на вопрос о подарке в 37 миллионов рублей

Кандидат в президенты России от КПРФ, глава агрохолдинга «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин не стал отвечать на вопрос корреспондента «Известий» о полученном им весьма странном подарке от компании «ТТ Девелопмент».

Ранее, сообщает газета «Известия», стало известно, что в 2016 году компания «ТТ Девелопмент» перечислила Грудинину 37 миллионов рублей, оформив их как подарок.

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«ТТ Девелопмент» — это предприятие было изначально создано с одной японской корпорацией, а потом перешло в совхоз, и 88% принадлежит совхозу. Но это предприятие перечисляет дивиденды, а не «Совхоз имени Ленина». В «ТТ Девелопмент» 4% моих акций, сказал Грудинин, уходя от ответа на вопрос журналиста.

Грудинин, отметим, не раз заявлял, что никаких дивидендов от деятельности «Совхоза имени Ленина» не получает.

В декларации, представленной Павлом Грудининым в ЦИК, указано, что за шесть лет он заработал 157,4 миллионов рублей, а на его счетах лежит 5,9 миллионов рублей.

Как уже писал «Ридус», 12 января на заседании Цетризбиркома выяснилось, что за несколько дней до окончания регистрации претендентов на президентское кресло Павел Грудинин внес некоторые поправки в сведения о своем благосостоянии. Кандидат на должность главы государства заявил о том, что у него имелись пять счетов в австрийском банке, которые на данный момент все закрыты.

«Естественно, как большинство олигархов, Грудинин хранит деньги за рубежом. Я думаю, он просто дал поручение своим финансистам перевести эти счета на кого-то из членов семьи. Естественно, в Россию эти деньги Павел Грудинин не вернет. Он их будет прятать, чтобы не платить налоги. Он просто переоформит. Поскольку в любом случае проверят», — прокомментировал «Ридусу» ситуацию журналист Олег Лурье.