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Киев не ответил на предложение вернуть корабли из Крыма
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Песков: Киев не ответил на предложение вернуть военную технику из Крыма 

РИА Новости 4 часа назад

В Кремле не получали субстантивного ответа от Киева на заявление президента РФ Владимира Путина о готовности вернуть военную технику из Крыма, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и в плачевном состоянии, а для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в РФ готовы пригласить украинских специалистов.

"Мы слышали ряд публичных заявлений, которые были сделаны из Киева. О какой-то субстантивной реакции мне неизвестно", — сказал Песков, отвечая на вопрос, была ли какая-то реакция украинской стороны по поводу предложения Путина передать бронетехнику из Крыма.
"Собственно, президент Путин, если вы помните, на встрече с главными редакторами ведущих российских СМИ, как раз упомянул, что эти боеприпасы, по мнению наших военных, не подлежат транспортировке, и в данном случае они подлежат уничтожению, сказал президент России, упомянув, что все это может делаться совместно с украинскими военными в ходе организации транспортировки этих плавсредств, которые сейчас находятся в Крыму", — сказал Песков отвечая на вопрос, готова ли РФ к утилизации боеприпасов.

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