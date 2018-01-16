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Ниинисте дал оценку отношениям России и Финляндии
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Ниинисте дал оценку отношениям России и Финляндии 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: ТАСС

У России и Финляндии настолько хорошие отношения, насколько это позволяют реалии современной международной политики, заявил в эфире телеканала Yle 1 президент республики Саули Ниинисте.

«Я бы сказал, что у нас настолько хорошие отношения с Россией, насколько возможно, принимая во внимание Крым, Украину и бремя санкций», — сказал Ниинисте, отметив, что в перечисленных вопросах Россия и Финляндия «находятся по разные стороны», передает ТАСС.

«Но у нас с соседями есть много свободного пространства для развития сотрудничества. Я это продолжу», — сказал Ниинисте, баллотирующийся на второй срок на посту главы Финляндии.

Он также отметил, что вступление республики в НАТО считает сейчас неактуальным. По его словам, задуматься об этом можно будет лишь в том случае, если «Россия начнет видеть в Евросоюзе и Финляндии такого же врага, какого видит в НАТО». Между тем, сейчас таких признаков нет, добавил он.

Напомним, выборы президента Финляндии назначены на 28 января.

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