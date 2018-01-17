«Манипуляция»: РФ отреагировала на законопроект о Донбассе

В МИД назвали «манипуляцией» законопроект о реинтеграции Донбасса

Законопроект о реинтеграции Донбасса, который президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение в Верховную раду, является лишь "лукавой манипуляцией" вокруг минских соглашений, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин в интервью газете "Известия".

Парламент Украины во вторник рассматривал во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса. В законопроекте РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

"Все лукавые манипуляции вокруг вполне конкретных договоренностей порождают ложные надежды на то, что международное общественное мнение согласится с тем, чтобы похоронить минские соглашения", — сказал Карасин.

Он также напомнил, что "есть триединое обязательство, подписанное Киевом, Донецком, Луганском и международными участниками на февральской встрече 2015 года, о том, что Верховной радой должны быть приняты законы об особом статусе, выборах и амнистии". Карасин также отметил, что на данный момент никакого движения в данном направлении, а также выполнения принципа диалога между Киевом и Донецком и Луганском не наблюдается.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что все дальнейшее урегулирование должно строиться именно на таких принципах, "будь то договоренности в рамках контактной группы, нормандского формата или новые треки обсуждения проблемы на российско-американских встречах". "И никакие манипуляции никого не смогут обмануть" — подчеркнул Карасин.

В документе, по итогам рассмотрения в первом чтении, исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу. Законопроект дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны. ВС Украины и сейчас принимают участие в военной операции в Донбассе, однако власти хотят урегулировать их применение законодательно, так как Киев называет военную операцию "антитеррористической".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.