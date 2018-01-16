Голодец анонсировала изменения в школах после случая в Перми

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Голодец пообещала усилить охрану в школах после поножовщины в Перми 

360tv.ru 2 часа назад

Вице‐премьер Ольга Голодец пообещала усилить безопасность в российских школах после поножовщины в Перми. Об этом сообщило РИА «Новости».

Решения будут приниматься вместе с гражданским обществом, подчеркнула она.

Будет полный разбор этого случая, и здесь мы попросим и гражданское сообщество, потому что с таким вопиющим инцидентом мы не сталкивались ни разу. Нужна серьезная работа, такого не должно повториться на российском пространстве

— Ольга Голодец.

В ближайшее время коллективными усилиями будут обозначены главные пробелы в системе безопасности образовательных учреждений. Росгвардия намерена провести проверку частных охранных предприятий, оказывающих на договорной основе услуги по охране школ.

Кроме того, правоохранители определят наличие и исправность систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, сигналов оповещения и управления эвакуацией людей.

Ранее в Кремле призвали воздержаться от «любительских» комментариев по поводу ЧП и дождаться результатов расследования, передает «Газета.ru».

Вопиющий инцидент произошел в пермской школе № 127 в понедельник, 15 января. Двое подростков напали на младшеклассников. Как пояснил заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Пермскому краю Сергей Сарапульцев, сначала подростки наносили удары ножом друг другу, а потом учительнице и детям. Также известно, что один из нападавших был вооружен нунчаками, а второй — ножом. Всего в результате ЧП пострадали 15 человек.

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