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Опубликовано противоречивое обещание Порошенко по РФ
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СМИ опубликовали обязательство Порошенко не вредить интересам России 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Оппозиционный грузинский телеканал "Рустави-2", близкий к Михаилу Саакашвили, обнародовал заявление нынешнего президента Украины Петра Порошенко, которое, как утверждается, было написано им в 2007 году после того, как его не пустили в Россию.

В обязательстве, датированном 3 февраля 2007 года, действующий украинский лидер обещает на заниматься антироссийской деятельностью и неукоснительно соблюдать действующее законодательство.

"Я, гражданин Украины Порошенко Петр Алексеевич 26.09.1965 г.р, в период пребывания на территории Российской Федерации обязуюсь неукоснительно соблюдать российское законодательство, не принимать участие в деятельности, направленной против интересов РФ", — говорится в документе.

В другом заявлении, адресованному директору ФСБ, Порошенко отмечает, что он занимается привлечением инвестиций в интересах России.

"К антироссийской президента Ющенко я не имею никакого отношения. В интересах России занимаюсь привлечением крупных инвестиций на заводы "Рошен" (Липецкая область) и "Богдан" (Нижегородская область)", — говорится в документе.

Третьего февраля 2007 года Порошенко, который тогда был депутатом Верховной Рады, не пустили на территорию России в аэропорту "Пулково". Впоследствии в МИД России пояснили, что запрет на въезд Порошенко является ответом на недружественную политику Киева. "Ответ… кроется в существующей порочной практике, введенной украинской стороной в отношении российских граждан, которым запрещен въезд на Украину", — говорилось в комментарии департамента информации и печати внешнеполитического ведомства.

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