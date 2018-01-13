В Крыму оценили способность Украины «закрыть» полуостров

В Крыму заявили о неспособности Украины закрыть полуостров для иностранцев

Опубликованная Государственной пограничной службой Украины информация о числе иностранцев, которым запрещен въезд в Украину после визитов в Крым, приведет лишь к изоляции Украины и никак не повлияет на желание иностранных граждан приехать на полуостров. Такое мнение высказал председатель Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе.

— Украинские власти лишь делают вид, что борются за переход Крыма под юрисдикцию Украины, понимая, что этого никогда не произойдет, — заявил РИА Новости Иоффе. — Сдержать визиты иностранцев в Крым не удастся. Им удастся сделать лишь менее посещаемую Украину. Так может дойти до серьезных для них проблем.

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По мнению Григория Иоффе, давление на посещающих Крым иностранцев говорит о психологическом кризисе, который власти Украины испытывают в отношении российского полуострова.

— Крым имеет возможности принимать людей из разных стран, — считает Иоффе. — Не сошелся свет клином только со стороны Украины. Скоро будет достроен мост через Керченский пролив, убежден, что закончится история, связанная с санкциями в морской сфере.

Ранее Госпогранслужба Украины сообщила о запрете на въезд на Украину более 1500 тысячам иностранных граждан, в том числе более сотне артистов, которые без позволения властей незалежной посетили Крым.