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В Госдуме предложили внести пельмени в список ЮНЕСКО
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В Госдуме предложили внести пельмени в список нематериального наследия ЮНЕСКО 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по регламенту и организации работы Александр Курдюмов предложил внести русские пельмени в список нематериального наследия ЮНЕСКО в ответ на предложение президента Франции Эммануэля Макрон предложил внести туда багет.

«Это блюдо едят все русские. Все славяне, вся страна любит пельмени. Даже куда бы ни ехал российский человек, везде, во всей стране продаются пельмени. Иностранцы с удовольствием едят эти пельмени в России. Они за обе щеки употребляют их. Говорят: «Какие прекрасные пельмени!». Я думаю, что пельмени — это наш замечательный российский продукт, который мы все дома делаем. Всеми семьями. Это у нас традиция такая», — приводит сайт радиостанции «Говорит Москва» слова Курдюмова.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил внести французский багет в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Он отметил, что данный продукт вызывает «зависть во всём мире».

В список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в частности входит мексиканская кухня, неаполитанская пицца и пивоваренная культура Бельгии.

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