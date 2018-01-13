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Умер участник встречи с Грудининым
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Умер участник встречи с Грудининым 

Рамблер 2 часа назад

Во время встречи с кандидатом в президенты РФ от КПРФ Павлом Грудининым один из ее участников скоропостижно скончался, заявил РИА Новости член КПРФ Александр Ющенко, сообщает РИА Новости.

По словам Ющенко, мужчине стало внезапно плохо. Среди присутствующих был профессиональный врач, который оказал помощь. Скорая помощь также приехала быстро — буквально через 10 минут.

«Все очень скоординированно, все очень точно. Но, к сожалению, у него обнаружилась какая-то болезнь, … из-за которой констатировали, что он мгновенно умер», — расскал Ющенко.

В субботу в Центральном доме литераторов в Москве проходила встреча Грудинина с доверенными лицами и представителями общественности.

>> Жириновский потребовал объяснений от Грудинина

По инициативе лидера КПРФ Геннадия Зюганова участники встречи почтили память умершего минутой молчания.

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