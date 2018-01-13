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Захарова показала «солдат информационной войны»
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Захарова опубликовала фотографию «солдат информационной войны» 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в Facebook фотографию на которой изображены она, министр иностранных дел России Сергей Лавров, экс-глава Госдепартамента США Джон Керри, а также бывший официальный представитель Госдепа Дженнифер Псаки в розовой шапке-ушанке.

«Сегодня этой фотографии ровно 4 года. Шедеврально во всех смыслах. Солдаты информационной войны))» — написала Захарова.

Ранее Захарова рассказала RT, что у неё сложились хорошие и конструктивные отношения с Псаки.

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