Собчак решила заработать на предвыборной кампании

Собчак планирует не только потратиться, но и заработать на предвыборной кампании?

Собчак против всех. Теперь это не только предвыборный лозунг телеведущей, но и название книги. Авторами стали сама Собчак и Антон Красовский. В январе издание появится в магазинах. «Эта книга — попытка нарисовать портрет нашей большой страны и окрестностей», — сказано в описании.

«Собчак против всех» — это репортажи из поездок Ксении Анатольевны и Антона Красовского за несколько последних лет. Судя по фрагментам, попавшим в сеть, это, например, поездка к мэру Харькова Геннадию Кернесу, который ради интервью прислал в Москву за Собчак и Красовским свой Jet. Как отмечает сама Собчак, «у меня было всего три мужчины, которые посылали за мной самолет: Саакашвили, Кадыров и теперь вы».

Авторы описывают: «Геннадий Адольфович Кернес был облачен в идеально сидящий черный приталенный костюм, белоснежную рубашку и узкий галстук. Так одеваются охранники модных показов, похоронные агенты и премьер-министр Медведев». Мэр Харькова обсуждает с Собчак и Красовским политические реалии, звучат пошловатые анекдоты. О книге рассказывает ее соавтор Антон Красовский:

— Это просто собранные в книгу репортажи, которые выходили на «Снобе». Никакой актуальной дополнительной информации, строго говоря, там нет. Это просто сборник целостного, как нам показалось, материала.

— Почему выбрано такое название?

— Это, видимо, вопрос к человеку, чья фотография находится на этой обложке. И к издательству, которое это все дело издает. Видимо, издательству показалось, что сейчас это повлияет на продажи.

— А вообще, идея опубликовать эту книгу появилась уже после того, как Собчак заявила о выдвижении?

— Нет. Идея опубликовать эту книгу появилась достаточно давно. Просто ни у кого никогда не доходили руки это все собрать, систематизировать и книгу издать».

По литературной карьере Ксении Собчак можно проследить некую эволюцию: в 2008 году была книга «Стильные штучки Ксении Собчак», потом — «Замуж за миллионера» в соавторстве с Оксаной Робски, следом книга под названием «Энциклопедия лоха» и сборник интервью «Философия в будуаре» в соавторстве с Ксенией Соколовой.

О книге «Собчак против всех» как об инструменте предвыборной кампании рассуждает ведущий эксперт Центра политического анализа Михаил Захаров:

— У нас одна из самых читающих стран мира. По крайней мере, существует такой миф. Книга сама по себе не объект, который можно поставить на полку и читать, она становится медиаповодом для более широкой кампании, привлечения массмедиа в контекст. Эффективность такого шага ограниченна. Вкупе с остальными механизмами агитации, в принципе, книга тоже что-то дает.

— Книга, кстати, будет продаваться, то есть это не бесплатный агитационный материал. Стоить она будет порядка 400 рублей.

— Ну, значит, ее никто не купит. Кто-то, наверное, купит, найдутся такие люди. В таком случае я бы расценил еще эту историю как некоторую попытку не только потратиться, но и заработать на предвыборной кампании.

Кстати, о заработке. В соцсетях не утихает шум по поводу «сказочного Бали». О том, что возможный кандидат в президенты якобы в разгар сбора подписей провела на острове корпоратив, сообщили соратники Алексея Навального и движение «Протестная Москва».

Ксения Анатольевна им ответила, что никаких корпоративов не ведет, а собирает деньги на предвыборную кампанию. Спорить трудно, ведь собирать деньги можно разными способами.