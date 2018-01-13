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«Оправдываются худшие ожидания». МИД о заявлении Трампа
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«Оправдываются худшие ожидания». МИД о заявлении Трампа 

Рамблер 3 часа назад

Москва не понимает, в чем суть нового соглашения по Ирану без участия России и Китая, которым США предлагают заменить Совместный всеобъемлющий план действий, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о продлении режима снятия санкций с Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе. Одновременно с этим он сказал о необходимости начать работу над неким дополнительным соглашением с европейскими партнерами.

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Россию и Китай, являющихся международными посредниками в выработке ядерного соглашения с Ираном, предложено исключить.

«Нам непонятно, что имеют в виду американские коллеги, когда начинают вести договор о разработке некоего нового соглашения, которое должно, как они считают, "исправить недостатки" существующей договоренности», — сказал Рябков.

Он также отметил, что Иран, Россия и Китай к переговорам по этому соглашению не приглашаются.

«Но нас, собственно говоря, это и мало интересует в силу того, что СВПД коррекции не подлежит», — подчеркнул замглавы МИД РФ.

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