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Собчак накинулась на главу штаба Навального в прямом эфире
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Собчак накинулась на главу штаба Навального в прямом эфире 

Рамблер 7 часов назад

Кандидат в президенты России Ксения Собчак в эфире «Эха Москвы» потребовала извинений от Леонида Волкова, главы предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального.

Случайно встретив его в студии радиостанции, Собчак призвала Волкова принести ей публичные извинения за размещение в своих социальных сетях фотографии, на которой она якобы проводит корпоративное мероприятие на острове Бали. Собчак назвала фото и мнение Волкова о происходящем на нем «клеветническим».

«Мой жизненный опыт научил меня с Lifenews не разговаривать. К вам это в полной степени, Ксения, относится», — ответил Волков и назвал поведение Собчак «хамством».

В начале январе СМИ сообщили, что Собчак якобы провела на индонезийском острове корпоратив миллиардера Александра Рослякова. Позже представители кандидата в президенты объяснили ее присутствие на Бали встречей с «потенциальными спонсорами» своей избирательной кампании. Волков в своем Twitter обвинил Собчак во лжи.

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