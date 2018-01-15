«Волан-де-Морт». В Сети обсуждают череду трагедий вокруг Грудинина

«Грудинин — Волан-де-Морт»: Сеть обсуждает череду трагедий вокруг кандидата

Недавняя встреча с кандидатом в президенты России Павлом Грудининым омрачилась скоропостижной смертью одного из его сторонников. И это было не единственное трагическое происшествие в ходе мероприятия.

Никтo не написал o другoм неприятнoм прoисшествии. Виктор Иванович Анпилoв, рoдoначальник пoстсoветскoгo кoммунистическoгo движения, также спешивший на это же мероприятие, до него не дoехал — пo дoрoге случился обширный инсульт, и теперь В. И. нахoдится в реанимации Института им. Склифoсoвскoгo, сообщила в Facebook экс-депутат Госдумы, активистка Дарья Митина.

Пока одни пользователи соцсети желали Анпилову скорейшего выздоровления, другие высказывали мистические причины сразу двух трагических событий, произошедших вокруг Грудинина.

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Блогер Дмитрий Якушев и вовсе сравнил Грудинина со злодеем из литературной серии о Гарри Поттере в публикации «Грудинин, как лорд Волан-де-Морт».

В Грудинине есть какое-то злодейское очарование. Меньше всего он похож на председателя колхоза, скорее на героя Толкина, охотящегося за волшебным кольцом, а то и вовсе пред нами лорд Волан-де-Морт. Выход данного персонажа на большую политическую сцену превращается в что-то среднее между черной комедией и остросюжетным фэнтази. 13 января прямо на встрече с Грудининым в Центральном московском доме литераторов умер мужчина, а ехавшего на эту же встречу Виктора Анпилова по дороге сразил обширный инсульт. К тому же никто пока достоверно не знает, какая колдовская сила заставила Зюганова отдать Грудинину свое кандидатское место. Непонятно, почему этот человек продолжает выращивать клубнику, там, где с точки зрения бизнеса это является абсурдом. Здесь прямо какая-то мистика,

пишет Якушев.

Мистикой публицист называет и историю с «забытыми» кандидатом в президенты России счетами в Австрии и Лихтенштейне.

Напомним, кандидат на должность президента России от КПРФ Павел Грудинин признался, что ранее имел счета в иностранных банках, а также являлся владельцем зарубежных ценных бумаг. В частности, Грудинин проинформировал членов ЦИК об имевшихся у него денежных вкладах в Австрии и Лихтенштейне.

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По словам члена ЦИК Евгения Шевченко, в документах, поданных Грудининым 28 декабря для выдвижения кандидатом, никакой информации о зарубежных счетах не было. Все выяснилось уже 9 января, когда представители бизнесмена подали в ЦИК уточнение, в котором были указаны пять счетов в зарубежных банках и сведения о ценных бумагах.

Согласно представленному в Центризбирком уточнению, у Грудинина по состоянию на 1 декабря на одном заграничном счету оставалось 14 миллионов 390 тысяч рублей, на другом — 16 тысяч 760 рублей, остальные три счета имели нулевой баланс. Кроме того, у него было 600 ценных бумаг в Национальном банке Лихтенштейна: 200 структурных нот номинальной стоимостью 13,9 миллиона рублей каждая, 200 еврооблигаций номинальной стоимостью 11,7 миллиона рублей за штуку и 200 опционов такой же номинальной стоимости. Общая номинальная стоимость ценных бумаг составляет 7 миллиардов 492 миллиона рублей.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский также подсчитал стоимость иностранных активов Грудинина: по словам либерал-демократа, на счетах бизнесмена в австрийском банке хранится около пяти миллиардов рублей.

Информация о наличии у Грудинина «забытых» активов стала хитом в социальных сетях: блогеры активно переводили «забытые» Грудининым миллиарды в клубничный эквивалент, публиковали уморительные фотожабы и задавали кандидату неудобные вопросы.