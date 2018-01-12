В Кремле пояснили предложение вернуть Украине корабли

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Песков рассказал, когда будут ясны параметры возврата украинских кораблей 

РИА Новости 3 часа назад

Параметры возвращения кораблей и авиатехники из Крыма на Украину будут ясны после контактов военных и дипломатов и реакции Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и находятся в плачевном состоянии, и о готовности пригласить украинских специалистов для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов.

"Конечно, для определения всех параметров… нужно будет какие-то контакты провести или между военными, или между дипломатами. Давайте дождемся этих контактов и дождемся того, насколько украинская сторона готова воспользоваться этой инициативой и забрать это военное имущество себе", — сказал Песков журналистам.

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